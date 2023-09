Anziano sparisce da casa. L’allarme nella notte, e poi il lieto fine

Grande mobilitazione nella notte tra lunedì e ieri per la ricerca di un anziano di 83 anni che era scomparso dalla sua abitazione in via Grisendi, nella zona collinare verso Pezzano. Dopo aver setacciato la casa senza trovarlo, i suoi familiari angosciati hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto attorno alle 4 del mattino sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Reggio e dal distaccamento di San Polo che nonostante l’oscurità hanno iniziato a battere la zona. Con loro operativa anche una pattuglia dei carabinieri. Fortunatamente le ricerche - durate oltre 3 ore - hanno avuto un esito positivo: lo scomparso è stato ritrovato attorno alle 7,30 a circa mezzo chilometro dalla sua abitazione, e le sue condizioni di salute erano buone dato che la notte non era particolarmente fredda. Il pensionato - che forse in preda alla confusione, si era allontanato volontariamente - è stato infine riconsegnato alla sua famiglia. Per l’esito felice della vicenda stato essenziale l’allarme dato immediatamente dai parenti, che probabilmente avevano ben presente la tragedia avvenuta di recente a Montecavolo, dove un 79enne è sparito di casa ed è stato ritrovato cadavere dopo 10 giorni. f.c.