Anziano sparito e trovato morto. Ieri l’addio al 79enne Alberto Berti

Ieri pomeriggio l’ultimo saluto ad Alberto Berti, il 79enne di Montecavolo che era sparito da casa il 10 settembre e il cui corpo senza vita è stato ritrovato 12 giorni dopo a pochi chilometri di distanza, nell’area abbandonata dell’ex stabilimento Staford, all’Orologia, azienda dove aveva lavorato fino alla pensione. Berti lascia la moglie Loretta, con cui abitava, ed i figli Alessandro e Paolo, oltre alla nuova Nadia, ed i nipotini Thomas e Sabrina. La messa funebre è stata celebrata nella chiesa di Montecavolo. Gli inquirenti hanno escluso che la morte dell’anziano sia stata dovuta a violenze oppure che si sia trattato di un gesto volontario. Volontario è stato solo il suo allontanamento da casa per fare un giro in bici in quel caldo pomeriggio, poi probabilmente è stato un malore ad averlo colpito mentre da solo si riposava in un boschetto accanto all’edificio abbandonato. Il figlio Paolo, titolare dell’Autosplendid di Vezzano, lo aveva cercato a lungo insieme ad amici, recandosi anche nella vecchia fabbrica, sapendo che ogni tanto il padre preso da nostalgia vi faceva un giro. Ma solo le unità cinofile dei carabinieri sono riuscite a trovare il corpo. Gli appelli della famiglia per avere informazioni, in quei terribili 12 giorni, erano stati diffusi anche dalle trasmissioni "Chi l’ha visto?" e "Pomeriggio 5".

f.c.