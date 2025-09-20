Anziano trovato morto nel pozzo. Ascoltato il nipote minorenne

Ha risposto alle domande per oltre tre ore, nel corso di un’audizione protetta. Il figlio minorenne di Riccardo Guida e di Silvia Pedrazzini è stato sentito ieri nel processo con rito ordinario sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato l’11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino (Toano) e deceduto due mesi prima.

Il ragazzino era il nipote dell’anziano venuto a mancare: allora viveva nel podere dove coabitavano i genitori e i nonni. In questo filone è imputata la vedova Marta Ghilardini, 66enne difesa dall’avvocato Rita Gilioli. La donna deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e, secondo la ricostruzione investigativa, inflitti davanti al nipote minorenne per quasi tre mesi, dal 18 dicembre 2021 sino al decesso avvenuto il 5 marzo 2022 nell’abitazione. Poi sequestro di persona, per averlo costretto a stare in casa e avergli impedito di comunicare con parenti e amici. Nonché omissione di soccorso e soppressione del cadavere, che fu ritrovato dai carabinieri dopo che i parenti diedero l’allarme, non riuscendo più a parlare con Pedrazzini. Infine, truffa all’Inps per aver continuato a percepire la pensione dello scomparso.

Il ragazzino è stato ascoltato dentro una sala dove dentro c’erano solo la presidente della Corte d’Assise Cristina Beretti, il giudice a latere Francesca Piergallini e lo psicologo Giuseppe Bresciani. Fuori, senza che il minore potesse vederli, ad ascoltare c’erano i giudici popolari, i pubblici ministeri Piera Cristina Giannusa e Francesco Rivabella Francia e i legali: oltre al difensore Gilioli, anche l’avvocato Naima Marconi che tutela Claudio Pedrazzini, uno dei fratelli della vittima costituito parte civile. Le parti hanno dato le domande al giudice Beretti nell’aula d’Assise, poi ci si è trasferiti nella stanza dedicata dove la presidente le ha lette al ragazzino. Successivamente sono state sollevate anche contestazioni, che sono state proposte al teste. Il nipote del 77enne era già stato sentito anche in fase di indagini il 13 giugno 2022: "Il ragazzo ha risposto a tutte le domande per offrire la sua ricostruzione. È un testimone-chiave", dichiara Marconi. Ieri è stato nominato un perito per trascrivere le dichiarazioni del teste, che ha preso 45 giorni a cui se ne aggiungeranno altri 30 chiesti da Bresciani che stilerà un’analisi psicologica. Nella prossima udienza in ottobre sarà sentito l’imputata Ghilardini, che ha chiesto di essere interrogata; poi parola ai consulenti della difesa, cioè il medico legale Giorgio Chiessi e la psicologa Delfina Scicchitano.

Alessandra Codeluppi