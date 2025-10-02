Anziano trucidato nel 2012. La lunga caccia al killer. Ora un’impronta lo incastra

C’è una svolta investigativa in un caso sinora rimasto irrisolto: il delitto di Aldo Silingardi, il pensionato massacrato il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio (Reggio Emilia). Tredici anni dopo, figura un indagato per l’assassinio del 78enne, scoperto intorno alle 19 di quel giorno dentro casa, ricoperto di sangue e senza vita, dal fratello Leo. Gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, hanno individuato il presunto responsabile in Said Saraa, 36enne nato in Marocco, con precedenti per reati a danno dei parenti stretti: è indagato per omicidio volontario e rapina, reati aggravati. Secondo gli inquirenti, Saraa, che all’epoca aveva 24 anni, entrò nell’abitazione di Silingardi per rubare denaro. Venendo sorpreso dall’anziano, che aveva problemi di deambulazione, Saraa avrebbe reagito colpendolo,con alcuni oggetti, anche quando il 78enne era riverso a terra, fino a ucciderlo, per poi fuggire con il portafogli. L’autopsia indicò come causa del decesso "gravi lesioni cranio-encefaliche". Ta le cose che furono brandite, vi fu la gamba di un tavolo, da cui l’inchiesta ha imboccato la nuova pista.

Su quest’oggetto già durante il sopralluogo del 2012,fu rilevata un’impronta palmare: durante le prime verifiche, però, risultò negativa ai confronti sui sospettati. Al nuovo approdo si è arrivati dopo che i carabinieri del nucleo investigativo, guidato dal tenente colonnello Maurizio Pallante, hanno ottenuto di riaprire le indagini. Un apporto decisivo è venuto dal Ris dei carabinieri di Parma: il pm ha commissionato analisi sull’impronta impressa sul sangue con una nuova tecnica, usata anche nella recente inchiesta di Garlasco. Le ricerche del Ris hanno dapprima accertato che quell’impronta fu lasciata da chi usò il pezzo di tavolo. Gli specialisti hanno inserito l’impronta nella banca dati Apfia, facendo comparazioni con indagati per altri fatti. I raffronti con quasi 70 soggetti, negli anni, avevano sempre dato esito negativo. La svolta è datata 10 aprile: i risultati del Ris hanno permesso di identificare il presunto titolare dell’impronta in Saraa, all’epoca residente a poca distanza dalla vittima. È emersa la corrispondenza con l’impronta palmare della mano rilevata tra gennaio e febbraio 2022, quando lui fu al centro di procedimenti per reati commessi in famiglia. La Procura aveva chiesto al gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata negata. Il pm è poi ricorso al tribunale del Riesame di Bologna, che ha disposto la misura, ravvisando la gravità dei fatti, la pericolosità sociale dell’indagato e il rischio di fuga. L’esecuzione è però sospesa sino a che la decisione del Riesame, che può essere impugnata dalla difesa, non diventerà definitiva. Secondo il tribunale della Libertà, emerge il profilo di un uomo che nel 2012, "dopo aver perso il lavoro, cercava con ogni mezzo di procurarsi denaro per comprare alcol". Oggi lui è ospitato in una comunità, ma per i giudici sono "tuttora presenti i fattori criminogeni di allora". Nel ricorso della difesa, si sostiene che sul luogo del delitto fu trovata l’impronta di una scarpa Adidas trovata pure sul volto della vittima, ma i parenti dell’indagato avevano escluso fosse sua perché non avrebbe potuto permettersi l’acquisto. Poi, all’arrivo dei soccorritori, la porta era chiusa: "L’omicida era entrato usando le chiavi, e quindi non poteva trattarsi di Said". Tesi che però il Riesame ha rigettato o ritenuto non accertate.