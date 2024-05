Apericena al Parco Tegge. Protagoniste le idee dei giovani

Il percorso della seconda edizione del Tegge Festival inizia con l’apericena il prossimo mercoledì, 15 maggio: prende il via il processo partecipativo in vista della seconda edizione del Tegge Festival, che si terrà al Parco Tegge il prossimo autunno.

L’appuntamento in programma il prossimo15 maggio dalle 19.15 al Parco Tegge di Felina è interessante: un’apericena che di fatto costituisce la prima tra le azioni messe in campo per progettare un festival in cui le idee e la voglia di partecipare, in particolare dei giovani, siano protagoniste.

Le conclusioni sono fissate per le 22. Moderatori della serata saranno Massimiliano Anzivino e Veronica Andrea Ravazzini. La cooperativa Parco Tegge di Felina, con il Comune di Castelnovo Monti e altri soggetti attivi sul territorio, si impegna da anni per la definizione di proposte culturali di valorizzazione e promozione del territorio e della creatività giovanile, per qualificarsi come un luogo di aggregazione sociale per i cittadini.

Nel 2023, in occasione del primo Tegge Festival, la sinergia con uno staff di professionisti, che operano nell’ambito delle politiche giovanili non solo comunali ma anche dell’Unione Comuni montani, ha favorito lo sviluppo di una maggiore sensibilità e attenzione su quello che è il punto di vista dei giovani. Il Tegge Festival è centrato sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e dell’economia circolare.

Tante ragazze e ragazzi, volontari, componenti di gruppi musicali e cittadini avevano animato il festival e partecipato alle varie iniziative durante le diverse giornate dell’evento.

Nei mesi successivi sono stati mantenuti i contatti con l’apporto di contributi e idee all’interno di alcuni incontri per organizzare iniziative.

Il percorso partecipativo in atto per la nuova edizione vuole coinvolgere ancora di più gli enti del terzo settore e il target giovanile, per porre l’attenzione sul futuro senza perdere di vista il presente ed elaborare in modo intergenerazionale una proposta organizzativa più ampia e articolata, divergente e comunitaria rispetto alla prima edizione.

Settimo Baisi