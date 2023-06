’Apericena al parco’ Tutti a ballare il boogie-woogie

Gli eventi di "Apericena al parco", stasera tra piazza della Vittoria e il parco del Popolo, a Reggio, proseguono con le animazioni della scuola di ballo Arcadia: oggi è di scena il boogie-woogie, mentre il 20 giugno saranno i balli latini a coinvolgere il pubblico. Ad aprire le danze saranno i maestri della scuola con una lezione a cui si potrà liberamente partecipare. Poi musica e ballo per tutti. Sempre stasera, dalle 20, al parco di Villa Levi, in via Fratelli Rosselli in città, va in scena "Il sogno" a cura del Teatro dell’Orsa, con regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani.