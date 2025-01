Aperte le adesioni per l’Apericena con delitto, in scena sabato nel foyer del Pedrazzoli di Fabbrico, con "Delitto allo specchio", giallo interattivo con gli allievi della scuola di NoveTeatro. Appuntamento alle 19 con l’entrèe di benvenuto, il delitto, l’apericena e la risoluzione del caso. L’apericena sarà servito da Bottega 14 e Nonna Olma.

Per info e prenotazioni: 331-4426784 o info@teatropedrazzoli.com. Si tratta di una occasione per stare in compagnia degustando un’apericena mentre si analizzano gli indizi per arrivare a risolvere il caso di un delitto. Una rappresentazione interattiva, in cui anche il pubblico partecipa in modo diretto e coinvolgente in tutta la storia.