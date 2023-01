Aperitivi musicali a Bagnolo

Tornano gli Aperitivi Musicali, all’ex Refettorio in centro a Bagnolo, promossi dall’associazione Corale San Francesco da Paola. Oggi alle 19,15 è in programma l’evento "La Letter(n)atura in chitarra e pianoforte" con Roberto Guarnieri alla chitarra e Marco Guidorizzi al pianoforte, con fotografia di Giulia Zaniboni e Luca Monteleone. Alle 16,30 al centro sociale Gatto Azzurro in via del Gattaglio, a Reggio, torna la tradizione "discoteca della domenica pomeriggio", che tra gli anni Settanta e Novanta portava numerosi giovani in locali come Marabù, Corallo, Domino, Patio, Number One, Due Stelle, Edelweis… Al Gattaglio si riparte oggi con animazione tra disco, funky, new wave e altro ancora, con dj Alessandro "Gando" Gandino in consolle. Ingresso libero. A Palazzo Magnani, in corso Garibaldi a Reggio, oggi alle 15,30 c’è "In viaggio con Victor", laboratori in maschera per famiglie. Dopo una prima visita alla mostra, ogni partecipante (bambini e adulti) viene invitato a realizzare la propria e personale maschera per poi condividerla con il resto della famiglia. Si tratta di un laboratorio per tutta la famiglia in cui mettersi in gioco e scoprire cosa nasconde e cosa rivela la maschera. Oggi a San Bernardino di Novellara, a "La Briciola"di Strada Riviera, è in programma "San Bernardino: una favola sbiadita", una iniziativa promossa da Paolo Montanari, voce del gruppo dei Ma Noi No, che propone un pranzo alle 12,30, seguito da un ricco programma di musica, solidarietà, interviste, poesie dialettali, racconti. Intervengono anche il poeta dialettale Sergio Subazzoli con le sue poesie e il racconto delle storie sulla civiltà contadina, e altri ospiti a sorpresa per animare la manifestazione, insieme alla musica dal vivo proposta da Paolo Montanari e Daniele Mammi.