Aperta la caccia ai biglietti anche per gara 4

La prevendita dei biglietti è già attiva per gara 3 – in programma, lo ricordiamo, domani alle ore 20 – ma da poche ore è attiva anche quella per gara 4 che si giocherà sabato alle ore 20,45.

Per quest’ultima, gli abbonati alla Pallacanestro Reggiana avranno il diritto di prelazione fino a domani, poi da venerdì scatterà la vendita libera per tutti quei posti che non saranno ancora stati assegnati.

Chi eserciterà la prelazione avrà diritto anche ad un prezzo agevolato, una dinamica che gli abbonati potranno attivare anche online (attraverso il circuito Vivaticket) inserendo il codice alfanumerico TLITE (la sigla TLITE ed i numeri successivi del codice, esclusi quelli dopo il trattino, esempio TLITE1234567890) del proprio abbonamento in fase d’acquisto, ad eccezione degli abbonati Under 18 (di tutti i settori) che potranno usufruire del prezzo agevolato solamente ‘in loco’, ovvero allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19 e chiuso la domenica) e nella sede di via Martiri della Bettola (orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, esclusi festivi).

L’alternativa di acquisto è invece con il metodo più ‘classico’ dei botteghini, che per l’occasione saranno aperti a partire da un’ora e un quarto prima della palla a due.

f.p.