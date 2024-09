Aperta la libreria galleggiante

Volge ormai al termine il programma di "Viaggio a Gualtieri", il festival che vuole mettere in mostra le ricchezze del territorio locale. Stamattina alle 10 visita guidata al salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, in fase di restauro. Alle 11,30 in teatro la proiezione di un documentario sull’uva Fogarina. Alle 12,30 il pranzo domenicale sotto i portici di piazza Bentivoglio. E nel pomeriggio escursioni in golena tra capanni aperti e barche dei pescatori.

Nella zona naturale dell’Isola degli Internati resta aperta una libreria galleggiante con la presentazione del libro "Il Re del Po". E poi un concerto fluviale al tramonto con la polistrumentista Clara Romita, per un live tra sonorità retro-folk in stile anni Sessanta ricche di sfumature, spunti di psichedelia, bossa nova e blues, dimensioni testuali evocative e sognanti.