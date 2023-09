Aperta la vendita dei biglietti per la Spergolonga a Scandiano

Al via la vendita dei biglietti della Spergolonga, camminata tra vigneti, circoli e cantine del territorio di Scandiano, dedicata al grande protagonista di questa stagione: il vino di Scandiano. L’8 ottobre dalle 8.30 in poi, grazie all’iniziativa del Comune di Scandiano, camminatori e buongustai si ritroveranno sui percorsi scandianesi, battuti da diversi gruppi in fasce orarie differenti con un programma capace di accontentare tutte le esigenze. Quest’anno partenza e arrivo saranno concentrati nel parco della Resistenza. I biglietti per partecipare, con il dettaglio dei percorsi proposti, sono disponibili sul circuito Vivaticket.

"Siamo alla quarta edizione della Spergolonga e ogni anno siamo sempre di più a dare vita ad una giornata davvero imperdibile, fatta di socialità e promozione del territorio, di attività all’aria aperta e di deliziose soste enogastronomiche", spiega il sindaco Matteo Nasciuti. "Si tratta di un’occasione per abbinare la promozione del paesaggio con quella legata ai prodotti tipici", dice l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani.

m. b.