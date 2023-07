Aperta una nuova sezione all’asilo Varini

Il Comune di Cadelbosco Sopra annuncia un miglioramento nei servizi per l’infanzia nella fascia 1-6 anni, con potenziamento delle attività per le famiglie. "E’ stata aperta una sezione in più alla scuola d’infanzia Pietro Varini: in questo modo – spiega l’assessore Roberto Ferrarini – i servizi si sono sdoppiati in due sedi, permettendo l’accoglimento di un maggior numero di domande. Il servizio estivo dedicato alla fascia d’età 1-3 anni è stato attivo al polo d’infanzia Carpi, mentre il servizio estivo per la fascia 3-5 anni alla scuola Varini. Con lo sdoppiamento nelle due sedi il gruppo nella fascia d’età 1-3 anni ha accolto sino a 35 bambini, mentre 56 sono i bambini accolti per la fascia d’età 3-5 anni. L’orario di apertura ha garantito, alle famiglie che ne hanno necessità, la possibilità di frequenza dalle 7,30 del mattino fino alle 18,30".