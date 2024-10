Aperta...Mente: la rassegna al via. Oggi alle 16 l’incontro su Matteotti

Inizia oggi il ciclo di appuntamenti autunnali organizzato dal circolo culturale Aperta…Mente con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, l’Unità Pastorale Laudato Sì e la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

Alle 16, nel salone parrocchiale del Sacro Cuore, in Via Monsignor Gilberto Baroni 1, si terrà il primo incontro, dal titolo "Giacomo Matteotti, la vita, il coraggio della lotta e la morte per la difesa delle idee di democrazia e socialismo" la cui relatrice sarà la professoressa Teresa Muratore (foto), insegnante di storia e scrittrice. Si replica il 27 ottobre alle 16 con la dottoressa Marta Perin, ricercatrice sanitaria dell’AUSL di Reggio Emilia, che terrà un convegno dal titolo "Diritti e opportunità per una scelta consapevole: il Testamento Biologico (Legge 219/2017)".

Si prosegue domenica 10 novembre alle 16 con l’incontro "Rischi e conseguenze dell’uso del Digitale" tenuto dalla giornalista reggiana Lisa Iotti. Infine, la conclusione è prevista per domenica 8 dicembre alle 18 con l’incontro "Dalla sanità alla salute: le sfide per la comunità" condotto dal dott. Franco Riboldi, ex Direttore generale dell’AUSL di Reggio Emilia. La partecipazione agli incontri è gratuita.

Cesare Corbelli