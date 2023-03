Aperte le iscrizioni alla marcia della pace Perugia-Assisi

Aperte le iscrizioni per la marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità che si svolgerà il 21 maggio. Il Comune di Casalgrande, in collaborazione col comitato gemellaggi, pace e cooperazione internazionale di Albinea e i Comuni di Quattro Castella e Albinea, parteciperà all’iniziativa organizzando un pullman. "Invitiamo la cittadinanza, associazioni e studenti – dicono dal Comune di Casalgrande – ad essere presenti a questo importante appuntamento". Il ritrovo è in piazza Cavicchioni alle 4.45. L’arrivo in pullman a Perugia alle 9 per chi intende percorrere tutta la marcia fino ad Assisi (24 km); mentre l’arrivo sarà alle 10 a Santa Maria degli Angeli per chi preferisce l’ultimo tratto di 5 km. Dopo il pranzo al sacco intrattenimento alla Rocca Maggiore di Assisi alle 15. La quota di partecipazione per gli adulti è di 30 euro (15 per i bambini, fino a 10 anni compiuti) entro il 15 maggio. Iscrizioni in biblioteca ad Albinea (0522590261) o al 3471886852.

m. b.