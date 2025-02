Aperto a Mantova il processo Sisma. Il tribunale dice no al trasferimento

Si è aperto ieri il dibattimento per i sei imputati rinviati a giudizio nell’ambito dell’operazione ‘Sisma’ condotta dalla Dda di Brescia.

Nel processo, in corso a Mantova, viene contestata a vario titolo l’aggravante mafiosa: l’indagine si incentra su un presunto sistema corruttivo, e su altre condotte ritenute illecite, per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino degli edifici privati, secondo gli inquirenti per rimpinguare la cassa del clan Dragone-Ciampà.

Nel filone con rito ordinario figurano anche tre residenti nella nostra provincia: Francesco Stigliano (1986), di Reggiolo; Rocco Gualtieri (1981) di Bagnolo, l’omonimo Rocco Gualtieri (1985) di Cadelbosco; poi tre nella provincia lombarda, cioè Antonio Guerriero (1974) di Mantova, Monica Bianchini (1965) di Ostiglia e Carlo Formigoni (1950) di Revere.

Davanti al collegio dei giudici presieduto da Giacomo Forte (foto sopra, un tempo pm a Reggio), ieri le difese degli imputati Stigliano (avvocato Pasquale Muto) e di Gualtieri classe ‘85 (avvocato Francesco De Luca) hanno sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il processo dovesse essere celebrato a Reggio perché le società coinvolte avevano sede legale nella nostra provincia.

La richiesta è stata respinta ed è stata poi fissata in giugno l’audizione dei primi testimoni citati dalla pubblica accusa.

In Appello, col rito abbreviato, (e anche in primo grado), i giudici hanno depennato per tutti l’aggravante mafiosa.

Di recente Giuseppe Todaro, architetto di Reggiolo, ritenuto perno del presunto giro illegale, è stato condannato in secondo grado a 6 anni e 8 mesi, mentre il padre Raffaele Todaro a 3 anni e 10 mesi; si tratta rispettivamente del nipote e del figlio del boss della ‘ndrangheta di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004.

Nel rito ordinario, ai tre reggiani non si contesta l’aggravante 416 bis. Stigliano, titolare di impresa edile, deve rispondere di emissione di fatture per operazioni insistenti per permettere alla Bondeno srl, di cui i Todaro sono ritenuti titolari/soci occulti, di evadere le imposte sui redditi; contestazione simile anche per i due Gualtieri. L’architetto Bianchini e Formigoni sono ritenuti coinvolti in una pratica corruttiva ai Todaro, senza aggravante mafiosa contestata.

Alessandra Codeluppi