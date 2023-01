Aperto il ponte che eviterà le esondazioni

È stato aperto il nuovo ponte sul Tresinaro a San Donnino. L’opera collega la frazione di Casalgrande a Corticella di Reggio e sarà poi inaugurata a breve. Il vecchio ponte è stato intanto abbattuto.

"I lavori sono già terminati – evidenzia Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande – e abbiamo anche demolito il vecchio ponte. Speriamo di riuscire a organizzare la cerimonia di inaugurazione entro gennaio. A breve saranno infatti concluse le opere accessorie come la pavimentazione di via Franceschini, la rotonda in via Franceschini-via Case Secchia e pure l’impianto di illuminazione. E’ stato realizzato un ponte in metallo rispettando tutte le normative dal punto di vista idrogeologico".

Il costo complessivo, compresi i lavori di collegamento, è di un milione e 600mila euro. L’amministrazione aveva già sottolineato come si trattasse di un’opera innovativa sotto il profilo della costruzione che renderà la struttura molto più sicura sotto il profilo statico e antisismico. Il materiale è il corten che consentirà un forte abbattimento dei costi di manutenzione e garantirà durabilità negli anni.

"L’intervento è stato compiuto – sottolinea Daviddi – dai Comuni di Casalgrande e Reggio con un contributo della Regione e del Ministero. Il Comune di Casalgrande è capofila del progetto in quanto ha redatto la progettazione e seguito lo svolgimento dei lavori. Prima, con il vecchio ponte, si rischiava l’esondazione del Tresinaro. Il problema idraulico è stato infatti riconosciuto a livello nazionale dalla Protezione civile". I lavori sono divisi in due stralci: il primo per la costruzione del ponte e il secondo stralcio invece per quanto riguarda i collegamenti con la viabilità ordinaria già esistente. Il Comune di Casalgrande nel febbraio 2022 spiegò che la ditta aggiudicataria dei lavori (Metalcarpenterie Dalfovo) aveva effettuato la posa della nuova passerella pedonale sul Tresinaro; mentre in maggio erano state poi eseguite le operazioni relative al varo del nuovo ponte pedonale di San Donnino. Il nuovo ponte assicurerà quindi la sicurezza idraulica del territorio anche in presenza di intense precipitazioni piovose. Matteo Barca