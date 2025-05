Api in stazione, treni fermi a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20 maggio 2025 - Treni in ritardo a causa di uno sciame d’api che aveva deciso di trovare casa alla stazione storica cittadina. E’ accaduto nel tardo pomeriggio, quando è stato necessario interrompere per poco meno di mezz’ora l’attività alla linea elettrica alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Il black out alla linea che alimenta i treni è stato necessario per consentire ai vigili del fuoco di recuperare uno sciame d’api che aveva preso “alloggio” su una pensilina, tra i binari. Una presenza che non è compatibile con la sicurezza delle tante persone che frequentano la stazione. Verso le 17,30 la squadra del 115 ha operato in stazione, alla presenza di personale di Rfi e della polizia ferroviaria. Dopo una mezz’ora la situazione è stata riportata in sicurezza, operando in un orario con traffico treni limitato, proprio per evitare i disagi nell’ora di punta.