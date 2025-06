Apollo e Dafne, arte e mito. L’archetipo senza tempo nelle parole di Lenzini

· Stasera alle 21 al Palazzo Vecchio, al parco del Mauriziano, a Reggio, la rassegna Restate propone ’Apollo e Dafne. L’arte e il mito’, spettacolo scritto da Francesco Lenzini (nella foto). Una serata estiva all’aperto, immersi nel parco del Mauriziano, per lasciarsi trasportare in un viaggio tra mitologia classica, storia dell’arte e musica dal vivo. Lenzini racconta con il suo stile inconfondibile la leggenda di Apollo e Dafne: un archetipo senza tempo che parla di amore, rifiuto, trasformazione e bellezza. Le parole si intrecciano con le immagini di celebri opere d’arte e si accompagnano alle suggestioni sonore della chitarra di Giorgio Genta e del vibrafono di Edoardo Ponzi, in un’esperienza coinvolgente e adatta a tutti. Uno spettacolo culturale per chi ama i racconti mitologici, la teatralità intelligente, le connessioni tra arte e mito, in un’atmosfera intima e suggestiva.

· Al parco delle Ginestre, sempre in città, stasera c’è ’La rugiada di San Giovanni: i tortelli della duchessa’, a cura di ’Insieme per Rivalta’ e Associazione 5T. Tra gli eventi, alle 18 uno spettacolo per bambini e famiglie, una passeggiata con guida storica e assaggio di joga, alle 21,30 il Cabaret sotto le Stelle con Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli.

· All’arena Stalloni, in via Campo Samarotto, alle 21,30 la proiezione del film ’Io sono ancora qui’.

a. le.