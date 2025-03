Per "Off" - la stagione di teatro contemporaneo del Teatro De Andrè di Casalgrande, curata da Quinta Parete - alle 20,30 va in scena "Apologia dell’avventura. La libertà fuori di sé". Il monologo è un adattamento teatrale del libro "La vita fuori di sé - una filosofia dell’avventura" di Pietro Del Soldà, anche protagonista sul palcoscenico. "Apologia dell’avventura. La libertà fuori di sé" è un racconto dedicato all’avventura, nato dal sodalizio tra Del Soldà e il regista e drammaturgo Manfredi Rutelli.

In un’epoca dominata dall’individualismo, dalla paura dell’altro e dall’ossessione per l’identità, "Apologia dell’avventura" invita a non rinchiudersi tra le mura di un fortino ma aprirsi all’ignoto e all’imprevedibile. Uscire da sé è la chiave per affrontare le sfide della vita e accogliere la diversità. Biglietto intero 15 euro.

Info: www.quintaparete.org