Appalti, archivazione per l’ex giunta. Il cerino resta a Gnoni e Montagnani

"Archiviazione per mancanza di colpa grave". L’ha disposta la Procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco Luca Vecchi (oggi capo di gabinetto del presidente della Regione Michele de Pascale) e della sua giunta, allora composta dal vice Matteo Sassi e dagli assessori Serena Foracchia, Natalia Maramotti e Alex Pratissoli. Archiviate anche le posizioni del responsabile del servizio finanziario del Comune Monica Prandi e degli allora revisori Stefano Ferri, Giovanni Piccinini e Barbara Guidi.

Tecnici e amministratori erano finiti nel radar della magistratura contabile per un presunto danno erariale alle casse dell’ente di piazza Prampolini di 625.000 euro, collegato alle vicende del processo penale “Appaltopoli”. I responsabili di tale ammanco di denaro pubblico, secondo il procuratore generale (facente funzione) della Corte dei Conti Domenico De Nicolo, sarebbero quindi solo due: Santo Gnoni, oggi in pensione, che all’epoca dei fatti contestati dirigeva il servizio legale del Comune; e Roberto Montagnani (che oggi lavora in Comune a Modena), ex dirigente del servizio Appalti. Gnoni e Montagnani - che in “Appaltopoli” sono stati condannati ad un anno e sei mesi - rischiano ora di dover corrispondere “l’integrale risarcimento” della somma.

Tutto è nato dalle indagini condotte dalla Finanza reggiana sulla serie di presunte gare d’appalto pilotate in seno al Comune, tra la fine del ’15 e il giugno del ’19. Un’inchiesta poi sfociata in un processo con 20 imputati e 4 condannati in primo grado: oltre a Gnoni e Montagnani, Vincenzo e Lorenzo Corradini, padre e figlio, titolari del Soccorso stradale (per loro nel processo un anno di carcere e 600 euro di multa). In maggio la Corte dei conti aveva allargato la lente sulla procedura relativa all’affidamento triennale del servizio di ripristino della sicurezza stradale dopo gli incidenti, che fu aggiudicato nel 2017 al consorzio Cisa, di cui l’autofficina Corradini faceva parte. Come acclarato dalle condanne, il servizio fu affidato ai Corradini in cambio di un accordo su una controversia per i crediti vantati dall’autofficina verso il Comune per 2,7 milioni.