Appalti, l’avvocato sulle proroghe:: "Normale che i Comuni le prevedano"

"I Comuni devono prevedere espressamente la proroga delle concessioni: non è un’anomalia e neppure una patologia. Un ricorso può fare slittare avanti la gara pubblica, e il rischio di impresa che l’azienda si assume offrendo il servizio viene spalmato in un arco temporale più ampio perché sia remunerativo". Sono questi i concetti forti espressi dall’avvocato Daniele Turco, amministrativista di lungo corso che ha assistito sia il Consorzio Cisa, nel periodo 2016-2017, sia altre società nella predisposizione di bandi: ieri è stato sentito come testimone della difesa nel processo sugli appalti del Comune che la Procura ritiene confezionati su misura per destinarli ad aggiudicatari già prescelti a monte e che conta venti imputati, tra cui amministratori pubblici e professionisti. Al centro delle domande degli avvocati Alessandro Vito Pellegrino e Nino Giordano Ruffini, il bando che confermò a Cisa, di cui faceva parte l’autofficina Corradini (sono processo i due titolari), il servizio di ripristino delle strade dopo gli incidenti. Secondo i pm Giulia Stignani e Valentina Salvi, l’aggiudicazione del servizio da 950mila avvenne in cambio dell’accordo su crediti che i Corradini vantavano verso il Comune. In particolare, sarebbero state fatte proroghe illecite in attesa di definire le transazioni. Nel caso reggiano, Turco ha riferito che "tra il bando del 2013 e quello del 2017", quest’ultimo al centro del processo, "non c’erano sostanziali differenze". Il teste ha ricordato che l’aggiudicazione del 2013 fu impugnata al Tar dalla società Sicurezza e ambiente - concorrente di Cisa - che perse. Niente ricorsi, invece, nel 2017, quando Cisa fu confermata: "La differenza di punteggio era minima, mi stupii io stesso del fatto che Sicurezza e Ambiente non impugnò". È stato ascoltato pure Antonio Russo, comandante della polizia locale fino al maggio 2016: "Mi chiesero di dare un contributo alla redazione del bando 2013 e così incaricai un ispettore della municipale esperto di antinfortunistica stradale. Ci interessava che l’aggiudicatario avesse capacità professionale, urgenza nell’intervenire per liberare gli asfalti da materiali pericolosi e la base logistica sul territorio". Sentita anche Silvia Signorelli, in passato responsabile dell’unità organizzativa appalti del Comune (la sua posizione uscì dall’inchiesta): "Si scelse di fare una procedura aperta e garantista. La gara iniziale dura 3 anni, poi la durata successiva è discrezionale da parte del dirigente da 1 a 3 anni: si tende a stabilire una durata pluriennale per garantire la gestione". Ha detto di non aver mai ricevuto pressioni per affrontare il caso Corradini.