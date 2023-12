"Appalti pilotati in Comune". Il consulente della difesa:: "Offerta di Baby&Job anomala"

Sfilata di testimoni e consulenti tecnici della difesa, ieri mattina, nel processo sui presunti appalti pilotati del Comune, che conta venti imputati tra dirigenti del municipio, in carica o ex, liberi professionisti e altre figure. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Francesca Piergallini e Matteo Gambarati, ieri è stato sentito Massimo Terenziani, ora dirigente dell’Unione Terre d’Argine di Carpi e in passato del settore diritto allo studio nel Comune di Modena, dove si è occupato della gestione dei servizi per i bambini 0-3 anni e anche di appalti in quest’ambito. Su incarico della difesa di Paola Cagliari, ex dirigente del Comune alla Scuola, ha redatto una consulenza per valutare la sostenibilità dell’offerta economica presentata dalla società romana Baby&job, costituita parte civile: secondo la Procura fu esclusa con motivazioni redatte ad hoc per poter continuare ad affidare la gestione dell’asilo Maramotti al gestore uscente, ovvero la cooperativa Panta rei. Un affidamento, valore 850mila euro per il 2016-2019, che però fu ritenuto lecito dal Consiglio di Stato. Secondo l’esperto, "analizzando il costo mensile per bambino, in rapporto con le caratteristiche organizzative e tecniche, l’offerta fatta nella procedura di gara da Baby&job fu anomala". Terenziani ha analizzato le peculiarità del caso reggiano: "Se è vero che il numero di posti per i bambini, più elevato della media al Maramotti, tende a produrre una compressione del costo, altre voci spingono per un prezzo più alto". Come la presenza di una sezione per bambini con meno di 12 mesi: "Gli standard regionali prevedono più personale". Poi l’orario di apertura: "Non fino alle 16, ma alle 18.30, oltre all’ingresso anticipato". I costi dell’immobile: "Era previsto che a carico del gestore ci fossero le spese per utenze e manutenzioni ordinarie". E poi "non solo l’attività educativa, ma anche pasti e assistenza ausiliaria". Fa il raffronto con Modena: "Nel 2016 il Comune fece appalti simili a quelli del Maramotti che prevedevano come compenso per il gestore 700-800 euro mensili per bambino. Ma l’offerta con cui Baby&job si aggiudicò provvisoriamente l’appalto era di 687 euro, inferiore anche al dato medio regionale". È stato sentito anche l’avvocato amministrativista Stefano Colombari per il presunto bando redatto ad hoc per affidare servizi legali a due avvocati, Matteo Fortelli e Roberta Ugolotti. Ha sostenuto che "il Comune cercava avvocati da subito in grado di gestire sinistri stradali e rapporti con la Fondazione dello sport". A suo parere i criteri indicati nel bando "non erano anomali rispetto all’obiettivo che il Comune si poneva".