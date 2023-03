Appalti pilotati, la scure su alcune intercettazioni

di Alessandra Codeluppi

Le intercettazioni fatte tramite captatore informatico, cioè il trojan, installato nello smartphone dell’avvocato Santo Gnoni - in passato dirigente dell’ufficio legale del Comune - non potranno essere utilizzate nel processo in corso sugli appalti indetti dal municipio che, secondo l’accusa, sarebbero stati confezionati su misura. È la decisione presa ieri dalla Corte dei giudici presieduta da Sarah Iusto, a latere Francesca Piergallini e Matteo Gambarati, a proposito delle eccezioni sollevate dalle difese, secondo cui le captazioni non erano utilizzabili. Battaglia portata avanti in primis dall’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Gnoni, fin dell’udienza preliminare, che ora commenta: "Una decisione che farà scuola". Il tribunale è giunto a questa conclusione elogiando però la correttezza dell’operato delle pm Valentina Salvi e Giulia Stignani e della Finanza. Questo corpus di intercettazioni, fatte tra il febbraio 2016 e il gennaio 2017, non potrà ssere usato nel processo "nonostante il meritorio sforzo fatto in sede di indagini per procedere nelle investigazioni, tutelando al tempo stesso l’inviolabilità del domicilio". Le difese si erano opposte al loro utilizzo perché autorizzate in relazione a reati diversi da quelli previsti dalla legge, e in un procedimento penale anteriore all’entrata in vigore della riforma del 2017. La Procura si era opposta dicendo che in realtà si potevano fare queste captazioni avendo solo cura che non avvenissero in luoghi di privata dimora. Per il collegio "la sentenza Scurato ha posto un limite invalicabile al trojan perché si tratta di un virus inoculato in un dispositivo portatile in cui è impossibile stabilire a priori dove avverrà l’intercettazione". Anche dove si possano seguire gli spostamenti di chi usa il dispositivo, sospendendo il trojan quando entra in casa, "sarebbe impedito il controllo del giudice al momento dell’autorizzazione, che verrebbe disposta al buio". La Corte ha invece ritenuto utilizzabili le intercettazioni fatte con il trojan inserito nel computer di Gnoni in municipio: "Vista la natura stanziale dell’apparecchio informatico". Le altre captazioni telefoniche saranno trascritte da un perito che sarà nominato nella prossima udienza, poi i giudici valuteranno se utilizzarle durante il dibattimento. Nella prossima udienza saranno sentiti i militari della Finanza che faranno il primo quadro sulle investigazioni oltre a Ermes Ruozzi che patteggiò 1 anno e 10 mesi in udienza preliminare per un appalto legato al brokeraggio.