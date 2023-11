Appalto a Corradini. Poma smonta l’accusa: "Le correzioni? Normali"

Parola ai testimoni della difesa nel processo sugli appalti del Comune che, secondo la tesi dei pm Valentina Salvi e Giulia Stignani, furono confezionati su misura. Al centro dell’udienza di ieri, l’affidamento del bando all’autofficina Corradini per il ripristino della sicurezza stradale dopo gli incidenti. Secondo la pubblica accusa, la gara fu attribuita nel 2017 al Consorzio Tea - di cui fa parte la ditta reggiana - in cambio della definizione bonaria di una controversia riguardante un credito vantato da Corradini verso il Comune. È stato sentito come testimone il comandante della polizia locale Stefano Poma, che per questo bando fu in passato indagato e poi archiviato. "Fui contattato da Roberto Montagnani, dirigente del settore Appalti del Comune, qualche mese dopo il mio insediamento a Reggio, perché bisognava fare quest’aggiudicazione per un servizio che era scaduto ed era legato all’attività della polizia locale", ha spiegato Poma che fu commissario di gara. Erano membri della commissione anche Montagnani e Maria Marzi, dipendente comunale pure lei indagata e già archiviata. Rispondendo dapprima alle difese, Poma ha escluso condizionamenti: "Si è operato come sempre: ognuno di noi dava un punteggio" alle singole voci dei servizi offerti dalle ditte "e poi ci confrontavamo": "Ci potevamo essere correzioni, ma sempre nell’ottica di arrivare alla valutazione più corretta. Dopo esserci consultati, siamo sempre usciti col punteggio unanimemente". Montagnani è accusato di aver modificato i punteggi attribuiti alle aziende partecipanti, rialzandone alcuni a favore della ditta Corradini e abbassandone uno all’azienda Sicurezza e ambiente. Durante le perquisizioni, la Finanza sequestrò appunti in cui risultavano correzioni dei valori attribuiti. Incalzato dal pm Salvi sull’idea che lui si è fatto dopo aver visionato gli atti di indagine, Poma ha ribadito di non aver colto anomalie: "Non ho avuto la sensazione di qualcosa di particolare da parte di Montagnani". Quando il pm gli ha chiesto delle correzioni emerse dai fogli, ha risposto che "spesso venivano apportate a tutte le offerte", anche in base alle valutazioni che loro tre, con differenti background professionali, potevano fare. Poma ha raccontato di "aver parificato con quello di Cisa un punteggio che, nella prima versione, era andato a favore di Sicurezza e ambiente", su una voce che riguardava la rimozione dei veicoli abbandonati. Una circostanza emersa ieri per la prima volta con chiarezza che le difese ritengono molto importante: "Montagnani diede un punteggio a Cisa inferiore, segno che non voleva favorire i Corradini", commenta a margine dell’udienza l’avvocato Liborio Cataliotti. Gli avvocati Vito Pellegrino e Nino Ruffini, per Lorenzo e Vincenzo Corradini, hanno rimarcato a latere un altro aspetto: "Prima del 2017 ci fu un altro bando, sempre vinto da Cisa, che fu impugnato al Tar da Sicurezza e Ambiente, il cui ricorso fu respinto. La ditta non impugnò invece la decisione sulla seconda gara, riaggiudicata a Cisa". Prima è stato ascoltato come testimone l’avvocato Michele Pannia, socio di Giuseppe Altieri, avvocato imputato sempre per il bando Corradini, difeso dall’avvocato Alessandro Nizzoli. Pannia ha ricostruito la trattativa col Comune per la quale fu incaricato da Corradini per accordarsi con l’ente sia per il credito da loro vantato, sia per il pagamenti Imu che invece dovevano versare.