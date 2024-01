Appalto per le maschere anti-Covid: "Se tornassi indietro, rifarei tutto"

"Ho sempre lavorato non solo nell’interesse dell’Ausl, ma dei cittadini. Non ho guadagnato nulla: anzi, mi sono preso delle responsabilità durante l’emergenza. Se tornassi indietro, rifarei tutto". L’ingegnere Giovanni Morini, responsabile del servizio di prevenzione dell’Ausl, imputato nell’inchiesta ‘The Mask’ - l’unico ad avere scelto il rito abbreviato - durante l’udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi ha deciso di sottoporsi all’interrogatorio. Al centro, il contestato maxiappalto da 5,6 milioni di euro per la fornitura di mascherine, ritenute inindonee, affidato dall’Ausl durante la pandemia 2020. Due imprenditori, Lorenzo Scarfone di Poviglio e il trentino Paolo Paris, sono ai domiciliari, accusati di truffa allo Stato, frode e riciclaggio. Sono in tutto sei gli imputati, tra cui Pietro Ragni, l’allora risk manager dell’Ausl, per un presunto accordo corruttivo. Morini è accusato di aver omesso i controlli "dando così copertura tecnica all’ininidoneo materiale, acquistato dall’Ausl grazie a un rapporto corruttivo instaurato dai due imprenditori con Ragni". Una tesi ribadita ieri dal pubblico ministero Giulia Galfano, che ha chiesto 2 anni di condanna per Morini, e per tutti gli altri il rinvio a giudizio. L’Ausl reggiana è costituita parte civile, affidandosi all’avvocato Roberto Mariani. Morini, difeso dall’avvocato Alessandro Sivelli, ha ricordato la fase di carenza di mascherine e dispositivi: "Ne avevamo abbastanza solo per uno-due giorni. Nacque un gruppo, di cui facevo parte pure io, per cercare fornitori all’estero, dato che in Italia non c’erano". La fornitura finita sott’inchiesta "nacque perché Ragni contattò Scarfone, un suo amico che sosteneva di conoscere Paris, persona in grado di dare i materiali. Poi Scarfone disse che aveva già rifornito altre aziende sanitarie e la Protezione civile, e mandò depliant informativi analizzati sia da me sia da altri referenti dell’Ausl. Decidemmo di dare fiducia a Scarfone e Paris, anche in virtù della conoscenza con Ragni". Poi Scarfone mandò documenti di conformità per le Ffp2, allora cercate dall’Ausl. Siamo all’8 marzo 2020. "Il materiale doveva arrivare dall’Ucraina, ma furono chiuse le frontiere. I fornitori allora si impegnarono a cercare il materiale in Cina, trovato il 17 marzo, e dissero che avevano anche le mascherine. Vedendo i documenti e fidandosi, l’Ausl comprò 4 milioni di mascherine dalla Cina, pagate in anticipo e arrivate a fine mese, con marchio CE". Morini doveva valutare i documenti, visti a suo dire anche dagli altri dipendenti Ausl. Morini sostiene di aver analizzato le mascherine tagliandone alcune, contestando su una piccola parte che non erano conformi, e ha sottolineato che allora non aveva potuto appoggiarsi a un laboratorio e che pure il responsabile del servizio approvvigionamento dell’Ausl vide i documenti. Secondo la Finanza, quei prodotti non erano conformi; in base a una consulenza commissionata dalla difesa, le difformità erano invece irrilevanti".

Alessandra Codeluppi