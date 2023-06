Appaltopoli in Comune Gnoni preoccupato "Sul nido Maramotti è un caso politico"

di Alessandra Codeluppi

"Non me ne hai mai parlato, però, con Maramotti, perché adesso sembra che sia un caso politico". Santo Gnoni, ex responsabile dall’ufficio legale del Comune, usa quest’espressione parlando il 3 novembre 2016 con Roberto Montagnani, ex dirigente appalti. Al centro c’è il bando per affidare la gestione del nido ‘Maramotti’ per il triennio 2016-2019: la scuola fu costruita dalla fondazione che porta il nome della famiglia reggiana della moda e concesso in gestione al Comune. Il servizio era stato sempre condotto dalla società Panta rei. Quella gara pubblica aveva un valore di 854mila euro: la prima classificata, la società Baby&job di Roma, fu esclusa, secondo la Procura predisponendo motivazioni strumentali, per dichiarare anomala l’offerta presentata, risultata la più vantaggiosa. E determinare così l’aggiudicazione al secondo, cioè Panta Rei. A ricostruire ieri in tribunale la vicenda, nel processo in corso sui presunti appalti del Comune confezionati su misura, è il luogotenente Giampiero Giancarlo della Finanza. La società romana si è costituita parte civile. All’apertura dell’offerta economica, Baby&job presentò un ribasso del 10,5%. Nell’agosto 2016 Paola Cagliari ravvisò la necessità di avviare la procedura di congruità dei prezzi offerti. Alla società furono chieste spiegazioni, ritenute non esaustive. Successivamente la società romana impugnò la successiva aggiudicazione a Panta rei, perdendo al Tar e nel 2018 al Consiglio di Stato. Il 4 novembre 2016 Gnoni parlò con l’assessore Raffaella Curioni (non imputata). Lei dice: "Credo che per il valore e il rischio politico che ha roba del genere non si può gestire così con Rup (esponsabile unico del procedimento, ndr). Serve una presa in carico del Comune e di chi può darci una mano a capire come uscirne. Mi prendo la responsabilità io, sulla base di una richiesta forte che mi è arrivata dal sindaco, di chiedervi un incontro. In serata mando mail a te, Paola Cagliari e in conoscenza al sindaco" e si cita anche Nando Rinaldi. L’incontro, a cui Curioni non potè partecipare, avverrà l’11 novembre. Il 9 novembre 2016 in un dialogo tra Gnoni e altre imputate, a chi gli chiede "Come avresti fatto?" lui dice: "Cambiare il punteggio, sennò ci troviamo incasinati". E solleva il "personale malpagato" da Baby&job come motivo per lasciarla fuori: "Io non lo aggiudicherei, poi andiamo al Tar...,Noi dobbiamo difendere Panta rei".

Emerge anche la figura di una segretaria che si è opposta, presente all’apertura delle buste: "Non se la sentiva". Gnoni: "Quella è una variabile impazzita, quella ci pensava, andava dal procuratore". C’è una mail di Curioni a Gnoni del 9 dicembre 2016 in cui gli inoltra la diffida arrivata dalla fondazione Maramotti, tramite l’avvocato, al comune, a Vecchi, Csgliari, Montagnani e Rinaldi. "La fondazione confidava che anche per l’attuale triennio la procedura di gara potesse concludersi con l’edificazione alla medesima cooperativa". E "intima di annullare l’appalto a favore di Panta Rei". Il 13 dicembre Gnoni chiama l’avvocato Stefan o Vaccari per seguire la questione. Gli promette di garatirgli altri incarichi per farsi benvolere dal Comune: "Se riesco a importi..." Da una telefonata del legale di Maramotti (non indagato) a Gnoni, "si evince che lui è intervenuto sul sindaco per risolvere".