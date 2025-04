Appartamento da sogno in affitto. Donna sventa una truffa su internet

Truffatori utilizzano i portali Immobiliare.it e Booking per tentare di raggirare una donna di Cavriago, che cercava per alcuni parenti un alloggio in affitto a lungo termine in Val d’Enza. Ma la malcapitata, dopo un inizio trattativa, si è accorta che alcuni dettagli della proposta erano troppo strani e si è informata, scoprendo di essere incappata in un nuovo e sofisticato tipo di raggiro internet. Proprio la serietà e il buon nome dei due portali inizialmente ha indotto la cavriaghese a fidarsi, rispondendo ad un annuncio su Immobiliare che proponeva la locazione di uno splendido appartamento arredato di 98 mq situato in viale Roma a Bibbiano.

Le foto che corredavano l’inserzione erano forse fin troppo da rivista rispetto alla cifra che veniva richiesta (500 euro al mese, condominio ed utenze incluse), ma la signora ha chiesto informazioni al numero WhatsApp di riferimento (spagnolo). La sedicente proprietaria, che si è qualificata come Monica M., ha risposto in modo gentile e con un italiano corretto. Dopo qualche messaggio generico la truffatrice ha spiegato che "a causa del lavoro, è molto più comodo per me rispondere via email" e che essendo all’estero non poteva mostrarle la casa. Poi ha detto che per evitare di ricorrere ad un’agenzia, sarebbe stato più pratico usare Booking come intermediario.

"L’appartamento verrebbe pubblicato su Booking per la cifra di 500 euro al mese. Per completare la prenotazione dovrà pagare 1 mese di affitto + 2 di deposito cauzionale (1500 euro). Quest’ultimo Le verrà restituito a fine contratto. Il suo deposito sarà al sicuro nel loro sistema. Nel caso qualcosa non sia di Suo gradimento, potrà ricevere un rimborso completo il giorno stesso". Ha anche assicurato che, appena versato il denaro, "l’agente di Booking in uno o due giorni consegnerà le chiavi e firmerà il contratto finale". La cavriaghese, insospettita, ha cercato le immagini dell’alloggio online scoprendo che si trattava di un immobile in Spagna; non solo, ha trovato la notizia di una truffa fotocopia commessa a Como. Ha perciò affrontato di petto la truffatrice, che infine è sparita così come l’annuncio immobiliare.

Francesca Chilloni