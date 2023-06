Appelli all’inclusione dal palco "Combattiamo insieme a voi"

di Giulia Beneventi

Il corteo arcobaleno che ieri ha attraversato il centro per il Remilia Pride 2023 è approdato in piazza della Vittoria poco prima delle 17. Sul palco ad aprire gli interventi è stato il sindaco Luca Vecchi, che prima ancora di qualsiasi considerazione ha letto l’articolo 3 della Costituzione. "Lì c’è tutto quello che è stato fatto finora e tutto quello che è ancora da fare – ha detto –. Qui a Reggio è stata celebrata la prima unione civile italiana, ma non ci accontentiamo, e prendiamo l’impegno di celebrare sempre qui il primo matrimonio egualitario. Tutti noi dobbiamo prendere un impegno con noi stessi: Reggio è sempre stata all’avanguardia sui diritti delle persone. Diritti che non piovono dal cielo ma che sono frutto di manifestazioni come questa e, se necessario, anche del conflitto". "In questo Paese stanno succedendo cose allucinanti, roba da Medioevo – ha aggiunto –. Vale per i diritti Lgbtqia+, ma anche per i bambini nati in Italia che non hanno ancora la cittadinanza e per chi ha avuto la sfortuna di nascere dalla parte sbagliata del Mediterraneo. Tutte le battaglie vanno combattute insieme, la cultura dell’odio non passerà". Il pomeriggio è trascorso tra live musicali o di danza, alternati a interventi pubblici di rappresentati del mondo Lgbtqia+, come le famiglie arcobaleno e la comunità trans, ma anche sindacali come Cgil. "Un posto sicuro (questo lo slogan della manifestazione, ndr) è anche quello di lavoro, che sia pagato adeguatamente e con contratti regolari – ha precisato il segretario generale Cgil Reggio, Cristian Sesena –. Quella sicurezza però la si può raggiungere solo se ci prendiamo cura gli uni dei diritti degli altri". Non ultimo nelle critiche al governo attuale è stato il discorso della presidente nazionale Arcigay, Natascia Maesi: "Oggi per le strade della vostra città ho visto tanto orgoglio e anche tanta rabbia – ha detto –. In questo momento dobbiamo affrontare una violenza di Stato che non ha precedenti e la deriva a cui assistiamo ci preoccupa molto. Veniamo marchiati come perversi, contronatura, ma la verità è che la libertà dei nostri corpi fa paura, perché non abbiamo nulla da nascondere o di cui vergognarci. E al tempo stesso assistiamo alle scelte di un governo che anziché riconoscere dei diritti li nega, compiendo così null’altro se non un atto persecutorio e osceno". "La nostra comunità viene usata continuamente come capro espiatorio da chi ci governa – ha aggiunto il presidente Arcigay Reggio, Alberto Nicolini –. Un governo che non riesce a mettere in fila due leggi, e perciò se la prende anche con i rave, o coi migranti. Una cosa però va detta: questa città non riusciranno mai a prendersela, noi non glielo permetteremo".