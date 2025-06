Appello dei ristoratori: "Uniamo tutti le forze. Frequentate la piazza"

Dopo ciò che è successo negli ultimi fine settimana, le persone avranno ancora voglia di venire in piazza Fontanesi? A giudicare dal successo che quell’area del centro storico riscuote, soprattutto durante il weekend, è difficile immaginarla spopolata di punto in bianco. La domanda resta però legittima e a porsela sono i ristoratori del comitato Fontanesi, che riunisce diversi titolari e gestori dei locali che si affacciano sulla piazza o nelle vie accanto. Per questo alcuni di loro, che ieri pomeriggio hanno avuto proprio in piazza un incontro faccia a faccia col sindaco, lanciano un appello anche ai cittadini.

"Oggi (ieri, ndr) a mente più fredda, ci siamo confrontati tra noi ristoratori su quanto successo ieri sera (venerdì, ndr) in piazza Fontanesi – cita la lettera inviata ieri dal comitato –. La piazza più bella e viva del nostro centro storico, un vero e proprio salotto che deve restare tale". "Non possiamo e non vogliamo rimanere fermi e zitti, ma abbiamo bisogno anche di voi – precisano dunque Luca Braglia (Borsalino), Luca Ferri (Mangiamore), Tommaso Massari ed Emanuele De Falco (Salumeria San Prospero) –. Abbiamo parlato con le istituzioni trovando dall’altra parte apertura e ascolto riguardo ai problemi della zona, ma anche questo potrebbe non bastare se tutti, noi ristoratori e voi cittadini, non uniamo le forze".

"Noi ristoratori promettiamo di continuare a fare la nostra parte, per quanto consapevoli che non tutto comunque dipende dalle nostre singole attività (non è un caso, ci teniamo a sottolineare, che ieri dopo lo scoppio dei fuochi la tensione si sia alzata proprio davanti al locale Dimmelotu)". "Non dimentichiamoci com’era questa piazza vent’anni fa e come è rinata grazie all’investimento di tempo, soldi ed energie della nostra categoria – aggiungono –. Gli stessi cambiamenti del centro storico negli ultimi due anni lo dimostrano: meno un posto viene frequentato e più aumenta il pericolo di criminalità".

"Proprio per questo vi chiediamo di continuare a frequentare la piazza, a renderla più viva ancora, perché solo così potremo sentirci tutti più al sicuro" concludono i commercianti.

Già due weekend fa il comitato aveva deciso di non accettare passivamente lo stato delle cose, dichiarando di voler mandare un esposto a questura e prefettura. La comunicazione, riferiscono, sarà inviata all’inizio della prossima settimana.

"Vogliamo aprire un dialogo con gli organi preposti per far sì che ci sia un presidio fisso di forze dell’ordine in una delle piazze più trafficate del centro, prima che succeda davvero qualcosa di grave – spiega Fabio Torricelli, titolare del Rookie e presidente del comitato –. Come ristoratori noi facciamo tutto il possibile: denunciamo il fatto e chiediamo aiuto per gestire gli spazi della piazza che non competono ai locali".

g.ben.