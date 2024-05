Appello, sentenza ribaltata: "Dall’Oglio è colpevole"

Un verdetto di assoluzione ribaltato dalla Corte d’Appello. Ora il 69enne Giampaolo Dall’Oglio è stato ritenuto responsabile di tentato omicidio pluriaggravato verso l’agricoltore 56enne Franco Capanni, uomo che fu ferito gravemente nel 2004 a Casale di Castelnovo Monti, poi si riprese e nel frattempo è venuto a mancare, per altra causa, nell’aprile 2019. Ieri i giudici di secondo grado hanno comminato all’ex guardia giurata 6 anni col rito abbreviato, accogliendo il ricorso presentato dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. Dall’Oglio, di origine mantovana, ex vigilantes ed ex dipendente Aipo, è già stato condannato all’ergastolo per l’uccisione del 31enne Francesco Citro, avvenuta il novembre 2017 a Villanova di Reggiolo. Il suo nome è di nuovo emerso all’improvviso nel 2021, ben 17 anni dopo la grave aggressione subita da Capanni, un cold case. Furono le dichiarazioni rese dalla ex convivente di Dall’Oglio e dal figlio di lei a offrire alla Procura gli indizi ritenuti sufficienti per riaprire il fascicolo. Secondo l’ipotesi accusatoria, nella sera del 6 dicembre 2004 Dall’Oglio venne a sapere dal figlio dell’allora compagna che l’agricoltore, poche ore prima, aveva rivolto apprezzamenti all’indirizzo della donna. Accecato dalla gelosia, Dall’Oglio si sarebbe precipitato in macchina nell’azienda di Capanni, a Casale, sorprendendolo mentre era intento alla mungitura: gli avrebbe sferrato tre coltellate al torace e al braccio, per poi darsi alla fuga. Sempre secondo la ricostruzione investigativa, Dall’Oglio si sarebbe garantito il silenzio per tutti questi anni, anche dopo la fine del rapporto sentimentale, minacciando di morte l’ex compagna e il figlio di lei. Premeditazione, recidiva, minorata difesa, futili motivi: le tante aggravanti contestate a Dall’Oglio hanno evitato la prescrizione. Nel giugno 2022, davanti al gup Silvia Guareschi, il pm Pantani chiese 12 anni. La difesa, affidata all’avvocato Francesca Pecorari, sollevò questioni sull’uso delle testimonianze rese dalla donna e dal figlio, sul fatto che non siano mai state ritrovate né l’arma né la compatibilità del Dna e neppure tracce degli pneumatici del mezzo usato da Dall’Oglio. Il giudice lo assolse "per non aver commesso il fatto", ritenendo che le dichiarazioni dell’ex compagna fossero inutilizzabili. Il verdetto è stato poi impugnato: ieri a Bologna il sostituto procuratore generale Stefano Orsi ha chiesto la condanna. " È possibile che la sentenza si sia basata sull’utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali. Aspettiamo di leggere le motivazioni, che saranno depositate entro 60 giorni – commenta l’avvocato Pecorari –, poi valuteremo il da farsi. Il mio assistito ha già espresso la volontà di fare ricorso in Cassazione".