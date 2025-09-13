Appena scarcerato fa altri guai. Distrugge il Pronto soccorso, aggredisce i carabinieri: arrestato

Distrugge il pronto soccorso di Scandiano e aggredisce i carabinieri che hanno cercato di calmarlo: un uomo di 30 anni è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il giovane, uscito dal carcere alla mattina, nel primo pomeriggio di giovedì si è presentato in un bar di Scandiano dove, in evidente stato di ubriachezza, ha creato disturbo nel locale con la barista poi costretta a richiedere l’intervento dei carabinieri.

Il 30enne, un volto noto ai militari, scarcerato poche ore prima dalla casa circondariale di Reggio per reati analoghi, era in stato confusionale e fortemente agitato.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno richiesto la collaborazione del personale del 118. Non sono purtroppo mancate le difficoltà degli operatori a interloquire con il giovane (residente a Scandiano) che si è mostrato aggressivo anche nei loro confronti.

E’ stato quindi necessario l’arrivo di una seconda pattuglia della tenenza scandianese e di agenti della polizia locale. Convinto dai militari a sottoporsi a una visita di controllo, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Magati. Improvvisamente e senza un apparente motivo, il 30enne ha in seguito aggredito i sanitari e ha iniziato pure a danneggiare gli arredi della struttura.

Prima ha impugnato e lanciato un porta-flebo, poi ha scaraventato un appendiabiti contro un muro, danneggiando perfino una porta divisoria dell’area d’attesa. Il 30enne ha tentato di aggredire un sanitario, ma è stato prontamente bloccato dai carabinieri. La sua violenta reazione è proseguita nei confronti dei militari dell’Arma.

Nonostante fosse stato ammanettato, l’uomo ha continuato a dimenarsi con veemenza, opponendo una forte resistenza e causando lesioni a due carabinieri, giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 15 giorni.

Solamente la somministrazione di diversi tranquillanti al 30enne ha poi consentito di riportare la pericolosa e preoccupante situazione sotto controllo. Dopo le cure mediche, è stato accompagnato in caserma ed è stato arrestato.

Le amministrazioni comunali di Scandiano e Baiso avevano precedentemente convocato un tavolo assieme alle forze dell’ordine per discutere proprio dell’imminente uscita dal carcere del soggetto in questione.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il fratello del 30enne lo scorso gennaio aveva devastato un ristorante in piazza Spallanzani a Scandiano, aggredendo il personale del locale. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri.

Matteo Barca