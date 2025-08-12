Appennino, la figlia di Bertoli apre il suo ristorante: “Ricette della bisnonna”

Reggio Emilia, 12 agosto 2025 – Il rilancio dell’Appennino a breve avrà una tocco in più: quello di Lorna Bertoli, figlia del noto cantautore sassolese Pierangelo Bertoli. In autunno infatti è prevista l’inaugurazione del suo ristorante, La Ida, nel borgo di Gazzolo (comune di Ventasso).

Il nome del locale è un omaggio alla bisnonna Ida, che a Lorna ha trasmesso la passione per la cucina, tramandandole ricette che faranno parte ovviamente del menù.

“Io devo tutto alla mia bisnonna Ida – racconta Bertoli –. È grazie a lei se ancora oggi mi lega un forte amore alla cucina, soprattutto quella basata su antiche ricette che non ho mai abbandonato. Ho cominciato come lavapiatti nei ristoranti” e adesso può senz’altro dire di essere una cuoca molto apprezzata.

Quello di Lorna Bertoli, raggiunta dal suo compagno nell’Appennino reggiano, è un tassello prezioso che si inserisce in un contesto di valorizzazione del paesaggio e del territorio montano. A partire dalla cucina e gastronomia, un settore che soprattutto nelle province emiliane rappresenta un traino importante anche per il turismo.

Al momento l’ex circolo Arci di Gazzolo, dove sorgerà il ristorante La Ida, è in fase di ristrutturazione. “Il nostro desiderio – spiega – è quello di riuscire a trasformarlo in un ambiente diverso, accogliente e moderno”.

La storia familiare di Bertoli è legata proprio a questo borgo: sia la bisnonna Ida che la nonna, Bruna, erano originarie di Gazzolo. Un vero e proprio ritorno alle origini, dunque, con una sfumatura contemporanea che lega alla tradizione per eccellenza: quella tramandata di generazione in generazione. “I lavori stanno procedendo bene – aggiunge Bertoli – salvo in questo periodo di Ferragosto, in cui le imprese faticano a trovare materiale”. La prospettiva è quella di riuscire a inaugurare tra settembre e ottobre.

Sarà senza dubbio un’occasione speciale, per celebrare un’iniziativa commerciale che, a ben vedere, va anche in controtendenza rispetto al noto spopolamento della montagna. Anche per questo il nuovo locale di Bertoli, guidata certo da un affezione particolare Gazzolo, si inserisce nel rilancio del borgo, con l’intento di ripristinare vecchi valori e di portare avanti l’importanza del paesaggio e dell’ambiente appenninico, oltre che della sua storia.

