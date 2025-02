Appennino, il ruolo del Saer: "Interventi sempre gratuiti. La scelta è della Regione"

Domenica due escursionisti sono stati salvati da una valanga sul Monte Cusna. Ma la vicenda ha scatenato anche polemiche. Il sindaco del comune di Ventasso Enrico Ferretti ha lanciato una provocazione: "La montagna va rispettata, interventi andrebbero fatti pagare in parte da chi viene soccorso per disincentivare delle escursioni rischiose, come già avviene in altre regioni".

Matteo Erbacci, delegato del soccorso alpino Emilia-Romagna, come funziona nella nostra regione? "La regola generale è che le prestazioni di soccorso sono gratuite e totalmente a carico del servizio sanitario nazionale. Tuttavia, ogni regione stabilisce in modo autonomo se e in che misura l’utente debba contribuire ai costi. Noi operiamo all’interno di un sistema regionale e seguiamo le direttive della Regione. In Emilia-Romagna si è scelto di non prevedere alcun contributo da parte dell’utente: il soccorso è gratuito, indipendentemente dal mezzo utilizzato".

Voi siete d’accordo con questa scelta? "La questione è complessa e ogni caso andrebbe valutato singolarmente. Non è un tema semplice o lineare, noi ci atteniamo alle decisioni della Regione, l’unica che può decidere in questi casi. In ogni caso, il Soccorso Alpino Emilia-Romagna è d’accordo nel non far pagare i soccorsi in nessun caso".

Ha mai provato rabbia per un intervento di soccorso molto rischioso che si sarebbe potuto evitare con un pizzico di buon senso? "Noi operatori non giudichiamo mai le persone che soccorriamo. Lavoriamo in un servizio regionale 118 che ha scelto di non far pagare i costi in alcun caso. Poi ad esempio può capitare di soccorrere qualcuno travolto da valanga lungo un itinerario che anche noi possiamo aver percorso spesso. La montagna a volte è imprevedibile".

Spieghiamolo nel dettaglio e facciamo chiarezza: che cos’è il Soccorso Alpino? "Il soccorso alpino è un corpo nazionale che però ha un’organizzazione dislocata a livello regionale, con ogni regione ha una sua autonomia e lavora in stretta collaborazione con il 118. Questa collaborazione prevede che il soccorso alpino sia il responsabile delle emergenze sanitarie in ambiente montano e ipogeo. Inoltre prevede che a bordo di due elicotteri su quattro dell’elisoccorso siano presenti tutti i giorni un tecnico dell’elisoccorso, che è la figura più specializzata del Soccorso Alpino".

Come è ramificata l’organizzazione e quanto sono importanti le diverse sedi? "La forza del Soccorso Alpino sta nella sua distribuzione capillare su tutto il territorio montano. In regione contiamo sette stazioni: Monte Alfeo, Monte Orsaro, Monte Cusna, Monte Cimone, Corno alle Scale, Rocca di Badolo e Monte Falco. Una delle peculiarità dei nostri operatori è la profonda conoscenza del territorio, anche perché molti di loro frequentano abitualmente la montagna. Come accaduto domenica sul Cusna, non è raro che un soccorritore arrivi rapidamente sul luogo dell’incidente perché già presente in zona. In questo caso, siamo intervenuti in soli 16 minuti".

Quanti interventi compie in media una stazione? "Negli ultimi anni gli interventi sono aumentati. Stazioni come quelle del Monte Cusna o del Monte Cimone, essendo molto grandi, effettuano circa un centinaio di interventi all’anno. Non tutti riguardano operazioni di recupero. Dopo gli anni del Covid, la frequentazione della montagna è probabilmente aumentata, e questo comunque è un bene, perché significa anche maggior turismo".

Come vengono formati e addestrati gli operatori? "Il Soccorso Alpino al suo interno ha vari livelli di competenza tecnica. Si parte dal minimo di operatore fino al livello massimo che è il tecnico dell’elisoccorso. Parallelamente ci sono tutte le specializzazioni, tipo cinofili, sanitari e tanti altri. La formazione iniziale dura almeno due anni e prevede sia un modulo invernale che uno estivo, oltre a una verifica finale. Inoltre, è previsto un anno di ‘aspirantato’ in cui ci si inizia a formare prima delle qualifiche".