Appennino, lo sprint di Razzoli: "Necessario un piano di rinascita. Chi ci nasce, deve poi rimanere"

Nell’era pre Covid rilasciò al Carlino un’intervista piuttosto sconsolata, venata di un certo pessimismo per come il "suo" appennino non venisse valorizzato come meritava, e nemmeno ricevesse le giuste attenzioni dal mondo politico ed economico. A distanza di alcuni anni Giuliano Razzoli, campione olimpico di Slalom alle Olimpiadi di Vancouver 2010, alle spalle una carriera ventennale nel circo bianco chiusasi giusto a primavera 2024, dipinge un volto del crinale con colori decisamente più rosei. A partire dai dintorni di Razzolo di Villa Minozzo, suo luogo del cuore ove sorge l’acetaia di famiglia.

Razzoli, da quando si è ritirato ha la possibilità di vivere meglio la realtà quotidiana delle nostre montagne. Come la vede?

"Negli ultimi anni c’è stata una bella riscoperta dell’appennino reggiano ma, e per me è quel che più conta, soprattutto tanti giovani stanno provando ad avviare delle attività imprenditoriali, con dedizione ed entusiasmo. Iniziative che vanno pubblicizzate e sostenute il più possibile. Quest’ estate poi ho notato, complice anche il gran caldo, un discreto giro, non solo nei weekend, su per le nostre strade".

Cos’è cambiato rispetto a quello che ci disse tempo fa, quando era meno fiducioso?

"Finita la pandemia, anche in appennino c’è stata una grande volontà di rinascita, tutti si sono, e ci siamo, detti: diamoci una mossa. La gente si è rimboccata le maniche, le amministrazioni comunali hanno riproposto, o creato, eventi e iniziative che hanno dato visibilità e portato gente. Alcune realtà, come Castelnovo Monti, hanno investito sullo sport, nel suo caso penso a tutto quello che stanno facendo per le attività sportive dei non udenti. E poi ci sono le attività tradizionali che hanno ritrovato nuova linfa".

A cosa si riferisce in particolare?

"Alla ristorazione, agli agriturismi, alla crescita dei Bed and Breakfast. Anche qui da lodare l’impegno dei giovani: penso, per esempio, alla Peschiera del Mulino di Garfagno con annesso agriturismo, oppure a quella coppia di ragazzi dell’osteria Paoli di Montecagno, ma anche l’ampliamento, e non lo dico per fare pubblicità ma solo per contestualizzare, del salumificio di mia moglie a Casina, dove abitiamo, con nuovi impianti. E poi, in generale l’attività dei rifugi, che si consolida e da dove la gente parte per scoprire sentieri".

Anche vip reggiani guardano alla montagna. Avrà saputo dell’iniziativa del noto dj Benny Benassi…

"La ristrutturazione del metato a Costabona, sì. Una bella idea e sicuramente una fonte di stimolo per tanti.. Un esempio che spero trovi tanti imitatori".

Il passaggio del Giro d’Italia ha aiutato?

"Certamente, specie nell’ottica di riscoperta dei nostri monti di cui dicevo prima. In tutta Italia, chi ha visto la tappa, ha potuto scoprire la storia e conoscere i nostri borghi".

Parlava prima di una riscoperta dell’appennino reggiano. E per il suo rilancio?

"Qui il discorso è più complesso e si palesano dei limiti. Sul turismo e far conoscere meglio le nostre bellezze ci sono stati grandi passi avanti. Ora il tema è fare in modo che chi è nato in montagna, poi ci resti. Vivere qui deve essere sostenibile sotto tutti i punti di vista, anche economicamente. Bisogna lavorare per garantire la presenza di attività e imprese che garantiscano occupazione. E, onestamente, occorrono incentivi e agevolazioni fiscali o imprenditoriali più costanti. A dirla tutta sarebbe il momento propizio per un piano di rinascita della montagna. Ragioniamoci tutti insieme".

Cominciando dalla viabilità?

"E’ uno dei temi. Chiaro che la progressiva realizzazione delle gallerie ha velocizzato il percorso città-montagna, e anche sulle strade del crinale è stato fatto tanto, ma serve costante manutenzione, che ha i suoi costi".

Una domanda personale: del suo ruolo di presidente del consorzio dell’aceto balsamico tradizionale di Reggio ha parlato spesso, come va invece il distacco dal mondo dello sci?

"In realtà ho abbandonato solo l’agonismo, mi sto attivando per diventare istruttore, dato che maestro lo sono già, e poi ormai è tempo di mettere gli sci ai piedi a mio figlio Emanuele, che ha 17 mesi. Il prossimo inverno potrebbe essere il momento giusto. Ho già detto a mio padre di tenersi pronto, visto che è stato così bravo con me…".