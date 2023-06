’Appennino, luogo da abitare’, incontro con don Bruno Bignami

Don Bruno Bignami (direttore Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei) sarà domani protagonista dell’incontro: ’Appennino, un luogo da abitare’, alle 21 al Centro Laudato Si’ a Bismantova.

Riconsiderare il modo di abitare l’Appennino? È uno dei temi di cui tratterà, intervenendo sulla Enciclica Laudato Si, don Bruno Bignami, 53 anni originario di Cremona che, ora a Roma, è direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei.

L’intervento di don Bignami sarà preceduto da un incontro dello stesso per gli addetti all’accoglienza e della cultura su Bismantova, come guide e operatori turistici e culturali. ’’Una questione della Laudato Si’ - dice don Bignami - è l’abitare. Abbiamo appiattito questa esperienza umana a possedere un terreno, una casa. La proprietà vista come esclusiva. Nella tradizione umana, invece, abitare è questione relazionale”.