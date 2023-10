Appennino, nuovi parroci. Una folla per don Evandro

Continua il movimento dei parroci in montagna secondo il programma dell’arcivescovo di Reggio e Guastalla, Giacomo Morandi, e come da consuetudine, considerata la scarsa presenza di sacerdoti, a ogni parroco vengono affidate più parrocchie. Ieri pomeriggio è arrivato il nuovo parroco anche nel comune di Villa Minozzo: don Evandro Gherardi proveniente da un’unità pastorale della bassa reggiana con qualche trascorso anni fa nella parrocchia di Ramiseto (Ventasso). Don Evandro ha preso possesso delle parrocchie del vicariato locale alla presenza dell’arcivescovo Morandi, autorità locali e molti parrocchiani della vecchia e nuova parrocchia. Ha scelto di abitare nella canonica di Minozzo nella cui chiesa è stata svolta la cerimonia di presa possesso.

Grande folla a Minozzo ad accogliere don Evandro: in prima fila i quattro sindaci di Villa Minozzo, Toano, Bibbiano e Ventasso; seconda fila il Patron della Reggiana, Romano Amadei e i Vittorio Cattani. Inoltre erano presenti Giuliano Razzoli e il dottor Marzi dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio e molte altre personalità.

Oggi ci sarà un altro appuntamento in montagna per il vescovo Morandi per accompagnare altri due sacerdoti a nuovi incarichi presso il vicariiato di Santa Maria Maddalena, comune di Ventasso. Si tratta dell’ingresso di don Giancarlo Pergreffi di Cervarezza, nuovo parroco in solidum e moderatore, insieme a don Piergiorgio Torreggiani nuovo parroco in solidum nell’unità pastorale Santa Maria Maddalena (Ventasso), per le parrocchie di Collagna, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona, Vallisnera, Ligonchio, Csalino, Caprile, Cinquecerri Montecagno, Ospitaletto, Piolo e Vaglie.

La cerimonia inizierà oggi alle 15,30 a Collagna con la celebrazione della messa domenicale presieduta dal vescovo, con la partecipazione dei sacerdoti del vicariato locale alla presenza di autorità e numerosi fedeli sia della montagna che di Luzzara da dove proviene don Torreggiani. Il nuovo parroco don Piergiorgio Torreggiani (71 anni) ha scelto di abitare nella canonica di Collagna. Infatti già alcune settimane fa ha cominciato a rimettere in ordine la canonica, da diversi anni disabitata, a sue spese senza chiedere nulla ai parrocchiani della montagna che oggi lo accolgono con grande festa e un rinfresco preparato nella casa vacanze della parrocchia di Collagna. I due nuovi parroci sostituiscono due religiosi che per 10 anni hanno seguito anche la Casa di Carità di Busano, ora chiusa: don Giovanni Caselli trasferito nel vicariato di Rivalta e don Giuliano Marzucchi a Fontanaluccia dove già aveva fatto alcune esperienze.

Settimo Baisi