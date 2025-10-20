Appennino reggiano in prima linea. Enrico Ferretti: "Io, sindaco-alpino"

Il raduno del secondo raggruppamento degli alpini si è concluso con la grande sfilata che ha attraversato l’intera città. Proprio tra le prime fila del corteo erano presenti i sindaci dei Comuni della zona della montagna. Per loro si è trattato di una giornata ancora più speciale visto che il rapporto tra gli alpini e i loro territori è da sempre uno dei più forti e sentiti. Un modo quindi per festeggiare, ma anche ringraziare le penne nere per il loro lavoro quotidiano, svolto con dedizione da diversi decenni.

Uno di loro in particolare ha vissuto questa giornata in maniera ancora più intensa degli altri. Si tratta di Enrico Ferretti, sindaco del comune di Ventasso, che si distingueva dagli altri colleghi per un motivo molto semplice, ovvero il cappello tipico delle penne nere. Questo perché lo stesso Ferretti è infatti un alpino: "Ho fatto il volontario per 18 mesi. Sono stato tra i firmatari del gruppo sportivo, ero parte della sezione di hockey – racconta Ferretti –. Questa per me è stata una giornata, anzi un weekend, carico di gioia, che mi ha lasciato tante sensazioni positive. Essere l’unico a indossare sia la fascia tricolore che il cappello è stata poi un’emozione doppia. Speriamo che in futuro ci sia la possibilità di rivivere giornate come questa".

Il primo cittadino racconta di come il suo periodo di leva sia coinciso proprio con l’adunata nazionale del 1997 che si svolse proprio a Reggio. "Essere alpini vuol dire viverlo quotidianamente, anche quando svolgi un lavoro come il mio. Oggi nelle vie della città ho proprio visto e respirato quell’alpinità che ho vissuto e conosciuto nei miei anni di volontariato a Bolzano".

Infine Ferretti sottolinea come la presenza di tutti i primi cittadini della zona della montagna sia una forma di rispetto e ringraziamento per il lavoro svolto. Dichiarazione condivisa anche dal sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi: "Per noi essere qui è ancora più importante, perchè è il nostro modo di ringraziare tutte queste persone per la mole di lavoro che svolgono. C’è una gratitudine infinita per quello che hanno fatto per i nostri territori, anche e soprattutto nelle situazioni di emergenza. Avremo sempre bisogno delle loro capacità e della loro esperienza".

Sassi, intervenenuto anche nel corso della mattinata sul palco allestito in Piazzale Europa, ha poi sottolineato come gli alpini siano una parte integrante e caratterizzante del territorio montano. E ha ringraziato il Comune di Reggio per l’organizzazione e la gestione dell’evento, ma soprattutto i cittadini e tutti coloro che hanno accolto gli alpini e partecipato a questo fine settimana di festa. "La città si è presentata benissimo, ha fatto sentire il suo abbraccio e il suo calore. è stato bellissimo sfilare circondati da tutte queste bandiere tricolore, proprio nella città dove è nato".

Matteo Pignagnoli