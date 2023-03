Appia, presto l’autopsia sulla salma

Potrebbe svolgersi all’inizio della prossima settimana l’autopsia sul corpo di Thomas Appia, l’operaio di origine ghanese di 42 anni, deceduto in seguito a una sbandata in ciclomotore, a Cadelbosco Sopra, non distante dalla sua abitazione. L’esame medico legale, richiesto dall’autorità sanitaria, serve per verificare un malore alla base della perdita di coscienza e del decesso. Le testimonianze raccolte dai carabinieri e le immagini delle telecamere della zona sembrano invece escludere l’ipotesi del coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. Ieri i familiari di Thomas in municipio hanno ricevuto informazioni sulle possibili modalità del funerale. Agli stessi familiari spetta decidere come e dove fissare l’addio e la successiva sepoltura o tumulazione. L’operaio, in paese, viveva con la moglie e tre figli.