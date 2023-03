Appia, ultimo saluto Funerali il 29 aprile

Oggi pomeriggio, dalle 14 alle 17, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a Thomas Appia, l’operaio di origine ghanese, di 42 anni, che non distante da casa, la scorsa settimana, è rimasto vittima di un incidente, una sbandata in sella al suo ciclomotore Aprilia in via Marconi, l’ex Statale 63, a Cadelbosco Sotto. E’ stato eseguito un esame diagnostico per verificare un possibile malore come causa dell’incidente e del decesso. Un accertamento richiesto dall’autorità sanitaria. La camera ardente è all’obitorio del Santa Maria Nuova. Poi la bara sarà chiusa, in attesa del funerale che dovrebbe svolgersi il 29 aprile, per consentire al figlio maggiore, che vive in Ghana, di poter ottenere le autorizzazioni per venire in Italia. Il funerale si dovrebbe svolgere a Reggio. Thomas lascia la moglie e quattro figli.