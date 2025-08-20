Appicca un incendio in via Turri. Identificato grazie alle telecamere

Ha appiccato un incendio in via Turri, ma è stato identificato e denunciato dalla polizia di Stato. Lunedì mattina, gli operatori della Squadra Volanti della questura, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, rintracciavano in via Turri un soggetto riconosciuto come il presunto autore di un incendio doloso che si era sviluppato qualche giorno prima sempre nella stessa strada.

Nella tarda sera di sabato scorso infatti, la sala operativa del 113, era stata allertata dal personale dell’Esercito – presente in zona stazione per il presidio ’Operazione Strade Sicure’ – di un incendio divampato in via Turri. All’arrivo della Volante, l’incendio era stato già spento, prima che potesse causare danni a persone o altri beni, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. I quali hanno riferito agli inquirenti che si trattasse di fiamme appiccate dolosamente a un cumulo di immondizia presente sul marciapiede. Grazie all’accurata visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti in zona, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a riconoscere il presunto autore dell’incendio, poi rintracciato nella mattinata di lunedì.

Si tratta di un 46enne reggiano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per via di numerosissimi precedenti di Polizia. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura di via Dante, dove, al termine dei consueti accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di incendio doloso. Al 46enne, inoltre, è stato notificato anche il l’ordine di allontanamento e il divieto di stazionamento nelle cosiddette “zone rosse”.