Applausi al ‘Benessere consapevole’

Successo per la giornata dedicata alla salute e al vivere sano, che ha coinvolto diverse associazione e il Comune, a Cadelbosco Sopra. Nei giorni scorsi è stato promosso un evento intitolato ’Benessere consapevole’, legato al rispetto per l’ambiente e per la natura, aggiungendo pure animazioni per i più giovani e per le scuole locali, con le varie attività promosse dalle società sportive aderenti al progetto con incontri, laboratori, attività, giochi e dimostrazioni. È stato un viaggio attraverso esperienze conosciute e nuove, tra riflessioni, sorrisi, sfide e tanta voglia di costruire insieme una comunità più consapevole e più attenta alla salute. Un’idea partita dall’amministrazione comunale e nata dal gruppo del tavolo ’Cadelbosco è... salute’, che ha preso forma e voce in una manifestazione aperta a tutti.