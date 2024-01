Applausi per il gin Lacus di Maicol Tedeschi: aperta un’attività ad hoc sul lago di Garda

Sta ottenendo notevole successo il progetto del gin Lacus, un liquore di alta qualità che viene prodotto e commercializzato da un giovane reggiano attraverso un’attività avviata a Bardolino, nota località sul lago di Garda. La mente di questo progetto è Maicol Tedeschi, di Gualtieri. Tre anni fa si è trasferito con la fidanzata Maria Fernandez sulle rive del lago più importante d’Italia, aprendo una gintoneria-cocktail bar di nome Lacus. In breve tempo il progetto si è esteso con la fondazione di una propria marca di gin, pure quello chiamato Lacus (Bardolino Dry Gin), che vuole rappresentare l’essenza del territorio sottoforma di distillato.

E il successo si sta espandendo anche attraverso fiere, manifestazioni e concorsi, dove il Lacus Gin viene apprezzato sempre di più. Di recente la partecipazione a una competizione patrocinata da Amazzoni Gin, come finale italiana. " Tra i 10 concorrenti che si esibivano con i loro cocktails e le loro storie – racconta Maicol – ho superato la prima prova e, insieme ai migliori tre, abbiamo portato a termine la prova finale che consisteva nell’eseguire davanti ai giudici un Dry Martini a bancone, considerandoli come fossero clienti veri e propri. Al termine della giornata mi sono classificato secondo. Per un soffio non ho vinto un viaggio in Brasile a visitare la distilleria da cui proviene il gin. È comunque un grande risultato per me, in quanto quello che stiamo raggiungendo è frutto delle sole nostre forze, senza avere alle spalle società importanti o dei locali prestigiosi. Questo mi rende molto orgoglioso dei risultati che stiamo ottenendo in questo settore".

a. le.