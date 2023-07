Apple, giovane labrador ben socializzato

Giovane Labrador Retriever (2020) già sterilizzato, Apple è cresciuto in famiglia ma non è mai stato educato bene al guinzaglio: questo comporterà un po’ di lavoro a casa ma lui è giovanissimo e siamo sicuri che con la guida giusta potrà diventare un ottimo cane. Apple è ben socializzato e abituato alla convivenza con cani femmina. Come molti labrador è affetto da una forma lieve di displasia che necessita di controlli, ma non di chirurgia. L’adozione ideale per Apple è con persone adulte che abbiano il tempo di condividere con lui sia le gioie della vita che gli ostacoli. Vi aspetta al Rifugio Rocky di San Bartolomeo, previo appuntamento da prendere chiamando lo 0522 576045 martedì, venerdì e domenica, ore 10-13, giovedì e sabato ore 15-18 o tramite messaggio su Facebook.

Quattro Castella – Piazza Dante banchetto raccolta ENPA Domenica 30 luglio dalle 18 all’interno dell’iniziativa Matilde Harley Rock Festival vi sarà il banchetto Enpa con vendita gadget e raccolta fondi per i più bisognosi.