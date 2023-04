Apprendista assemblatore per spedizioni e magazzino

Azienda correggese che opera nella fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare sia i liquidi che i gas per uso non domestico è alla ricerca di un apprendista. Il candidatoa sarà addettoa all’assemblaggio di impianti trattamento acque, preparazione spedizioni, imballaggio e magazzino.

Per ricoprire questa posizione è necessario: il possesso della patente di tipo B ed essere automuniti per facilitare e velocizzare tutti gli spostamenti. La mansione richiede un orario a tempo pieno. Luogo di lavoro: Correggio. Scadenza 05.04.2023. Qualifica ISTAT: Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche. Nessuna distinzione di età, affiliazione sindacale o politica, credo, sesso, stato familiare o di gravidanza, handicap, o razza, se non previste dal contratto (es. apprendistato) o richieste dall’attività lavorativa (art. 10 D.lgs.1982006)