Apprendista cuoco in un ristorante

Ristorante a Viano ricerca 1 apprendista aiuto cuoco. È richiesto essere automunitie in quanto il luogo di lavoro non è raggiungibile dai mezzi pubblici per gli orari di servizio del ristorante. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica. Scadenza 30112023.