Apprendista elettricista. Una posizione disponibile

Gr Elettroimpianti, azienda del territorio che si occupa di impianti elettrici civili e industriali ricerca un apprendista elettricista da inserire in organico. La mansione prevede il lavoro su impianti elettrici civili ed industriali, previsto uso di cacciavite, avvitatore tester e tutta la strumentazione in uso ad un elettricista. L’azienda non è raggiungibile dai mezzi pubblici, pertanto è preferibile che il candidatoa

sia in possesso di patente B ed automunito.

Si offre un contratto di apprendistato, quindi rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non ancora compiuti. Orari di lavoro: dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, che non incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs 27603. Scadenza 13112023.