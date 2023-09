Apprendistato per un disegnatore tecnico

Azienda leader europeo nel settore come produttore di tappeti, paraspruzzi per camion e prodotti quali accessori e segnaletica per autoveicoli, cerca apprendista disegnatoredisegnatrice tecnico -rif off 9754 da inserire nell’ufficio tecnico in affiancamento ad esperto senior. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda. Requisiti tassativi richiesti: diploma di maturità in ambito tecnico industriale o formazione specifica certificata di autocad, solid edge e corel draw. Automunitoa. Si offre un contratto d’apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno: 8.00-12.0013.30-17.30. Luogo di lavoro: Guastalla.