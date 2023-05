’Apprendo Pedalando’ per l’Earth Day "In bicicletta dal centro fino alla vasca di Corbelli"

Una settimana di scuola diversa dalle altre e ritrovarsi in bicicletta invece che tra i banchi. Noi studenti delle classi terze della Manzoni abbiamo pedalato per un’intera giornata di scuola, durante la settimana dedicata alle iniziative per la salvaguardia della Terra. Un progetto, ’Apprendo Pedalando’, che abbiamo iniziato in prima media con Amica Bici e concluso quest’anno, nella settimana tra il 17 e il 23 aprile, che le insegnanti di Scienze Motorie hanno condotto in collaborazione con l’associazione Fiab. In occasione del 22 Aprile in cui si celebra l’Earth Day le classi terze sono partite dalla scuola in via Emilia Santo Stefano e sono andate a visitare la Vasca di Corbelli a Rivalta, accompagnati da tre volontari della federazione e dalle docenti coinvolte. Il percorso totale in bici è stato di 20 km, ma senza pensare alla fatica noi studenti abbiamo soprattutto riso e scherzato, riuscendo a rispettare le regole raccomandate dai volontari Fiab. E’ stato proprio questo l’intento dell’uscita: riuscire, con il divertimento, a coinvolgere i ragazzi a usare meno le automobili e i mezzi a motore e quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica e riuscire poi a trasmettere l’intenzione ad altre persone a noi vicine. L’iniziativa non è stata solo a sostegno dell’ambiente però, è stata anche un’attività di studio. Infatti per arrivare a destinazione abbiamo dovuto oltrepassare l’antico letto del Crostolo. Durante il viaggio i collaboratori, facendo delle soste, hanno spiegato la storia del fiume e la sua importanza per la città di Reggio Emilia: il progetto dei romani e le deviazioni apportate, la diga e il suo percorso. Arrivati alla Vasca di Corbelli ci siamo riposati e, ripartiti, abbiamo percorso un’altra strada per riuscire a trovare un posto in cui fermarci e fare merenda. L’uscita è stata un modo per creare un legame tra gli studenti e la natura che, come tutti sappiamo, di questi tempi si sta indebolendo a causa soprattutto di un eccesso di tecnologia.

Giacomo La Rosa

III A