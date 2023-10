Apprensione per il muratore caduto da un’altezza di 6 metri

Non è affatto fuori pericolo il muratore che giovedì pomeriggio è caduto da un’altezza di sei metri in un grosso cantiere dal quinto piano di un palazzo in corso di ristrutturazione. Il cinquantaduenne residente a Reggio resta infatti ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. È avvenuto poco dopo le ore 15.30 in un cantiere aperto al civico 7 di via Martiri di Cervarolo, in città, nel condominio che ospita numerosi esercizi commerciali tra cui il ristorante pizzeria Reginella. L’impatto a terra è stato molto violento, e l’uomo era privo di conoscenza quando è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118. Lo stabile si trova a brevissima distanza all’arcispedale e l’arrivo dei soccorritori è stato molto rapido fortunatamente. Trasportato al vicino Pronto soccorso in codice rosso, il 52enne versa comunque ancora in gravi condizioni.