Oggi alle 17 alla Panizzi l’incontro "Percorsi di nazionalizzazione tra Otto e Novecento": un’occasione per approfondire la storia italiana a conclusione dell’esposizione "Una storia per tutti. Nicomede Bianchi e la pedagogia del Risorgimento" (visitabile fino al 29 marzo). Coordinato da Mirco Carrattieri, l’incontro sarà incentrato su due opere che si soffermano sulle forme e i modi della trasformazione politico-culturale della società italiana postunitaria. Da un lato Fulvio Cammarano, uno dei principali studiosi della società italiana ed europea tra Otto e Novecento, presenta il suo volume "L’inquietudine costituente. Saggi di storia politica". Dall’altro viene presentato il catalogo della mostra "Una storia per tutti. Nicomede Bianchi e la pedagogia del Risorgimento", a cura di Alberto Ferraboschi e Chiara Panizzi. A seguire, visita guidata alla mostra.